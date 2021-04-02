На Украине установлен рекорд по количеству звонков в скорую за день

Дело не только в коронавирусе

В середине этой недели, а именно 31 марта, на Украине был установлен исторический рекорд по числу обращений в службу экстренной медицинской помощи, передает ТАСС со ссылкой на Александра Данилюка, руководителя экспертной группы Минздрава страны.

"Средний показатель составил 35705 обращений, из которых бригада выехала на 16823 случая, из которых 5025 пациентов были госпитализированы", - сообщил Данилюк.

Он уточнил, что обычно таких резких скачков не бывает, но в дело вмешался COVID-19, а конкретно - большое количество связанных с ним осложнений. Также свою роль сыграла сильная гололедица.

Ранее в пятницу стало известно, что на Украине были обновлены антирекорды суточного прироста случаев коронавируса - за сутки зафиксировали 19893 заболевших.

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