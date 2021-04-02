ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине установлен рекорд по количеству звонков в скорую за день

15:56
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Дело не только в коронавирусе

В середине этой недели, а именно 31 марта, на Украине был установлен исторический рекорд по числу обращений в службу экстренной медицинской помощи, передает ТАСС со ссылкой на Александра Данилюка, руководителя экспертной группы Минздрава страны.
"Жизнь людей ухудшается": украинская оппозиция оценила работу Зеленского

"Средний показатель составил 35705 обращений, из которых бригада выехала на 16823 случая, из которых 5025 пациентов были госпитализированы", - сообщил Данилюк.

Он уточнил, что обычно таких резких скачков не бывает, но в дело вмешался COVID-19, а конкретно - большое количество связанных с ним осложнений. Также свою роль сыграла сильная гололедица.

Ранее в пятницу стало известно, что на Украине были обновлены антирекорды суточного прироста случаев коронавируса - за сутки зафиксировали 19893 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Скорая помощь на Украине
Скорая помощь на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.