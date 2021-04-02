В офисном здании на Зубовском бульваре произошел пожар

Пламя вспыхнуло на третьем этаже
В офисном здании на Зубовском бульваре в центре Москвы произошло возгорание, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МЧС по городу.
В настоящее время пожар, вспыхнувший на третьем этаже, локализован, информации о пострадавших пока не поступало.
Как уточняют СМИ, загорелся ресторан быстрого питания.
На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Причины случившегося выясняются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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