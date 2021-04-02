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В офисном здании на Зубовском бульваре произошел пожар

16:09
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Пламя вспыхнуло на третьем этаже

В офисном здании на Зубовском бульваре в центре Москвы произошло возгорание, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МЧС по городу.

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В настоящее время пожар, вспыхнувший на третьем этаже, локализован, информации о пострадавших пока не поступало.

Как уточняют СМИ, загорелся ресторан быстрого питания.

На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Причины случившегося выясняются.

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