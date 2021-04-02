Глава комитета Госдумы констатировал "полное зависание" в отношениях России и США

Василий Пискарев раскритиковал заявление бывшего американского посла Майкла Макфола

Депутат Госдумы Василий Пискарев назвал вмешательством во внутренние дела России заявление бывшего американского посла Майкла Макфола о необходимости более активной поддержки "идеологических союзников" США на постсоветском пространстве.

Парламентарий напомнил, что Макфол является одним из инициаторов так называемой "перезагрузки" в отношениях США и России, "которая в реальности обернулась "перегрузкой", а сегодня мы видим уже полное "зависание" в отношениях наших стран", - заметил Пискарев.

По его мнению, попытки повлиять на политическую конкуренцию в России со стороны США усиливаются по мере приближения парламентских выборов.

Депутат Пискарев возглавляет комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Комментарий парламентария размещен в телеграм-канале, который посвящен работе комиссии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram