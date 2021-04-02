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Видеоплатформа Rutube объявила о перезапуске

16:27
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Сервис намерен конкурировать с YouTube

Пресс-служба российского видеохостинга Rutube объявила о старте перезапуска платформы, передает РИА "Новости".

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"Полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом", - сказано в сообщении.

Уточняется, что просматривать контент можно будет без регистрации, также внедряются инструменты монетизации видео.

Планируются среди прочего разделы с подкастами и образовательной информацией. Добавят и функцию стриминга.

Кроме того, будет перезапущено мобильное приложение, затронет переработка и функции управления контентом.

Rutube в декабре прошлого года приобрел холдинг "Газпром-медиа". Там заявили, что сервис станет "не хуже YouTube", а в некоторых аспектах - даже лучше.

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