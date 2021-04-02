Видеоплатформа Rutube объявила о перезапуске

Сервис намерен конкурировать с YouTube
Пресс-служба российского видеохостинга Rutube объявила о старте перезапуска платформы, передает РИА "Новости".
"Полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом", - сказано в сообщении.
Уточняется, что просматривать контент можно будет без регистрации, также внедряются инструменты монетизации видео.
Планируются среди прочего разделы с подкастами и образовательной информацией. Добавят и функцию стриминга.
Кроме того, будет перезапущено мобильное приложение, затронет переработка и функции управления контентом.
Rutube в декабре прошлого года приобрел холдинг "Газпром-медиа". Там заявили, что сервис станет "не хуже YouTube", а в некоторых аспектах - даже лучше.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram