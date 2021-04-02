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Организаторы рассказали о финальном "Уроке цифры" в 2021 году

16:45
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Мероприятие для российских школьников продлится с 12 по 30 апреля

С 12 по 30 апреля в российских школах пройдет "Урок цифры" по теме "Цифровое производство". Новый урок всероссийского проекта подготовлен экспертами фирмы "1С". Он станет завершающим цифровым занятием в этом учебном году, сообщили ТВЦ.RU организаторы мероприятия.

На "Уроке цифры" ученики 1–11-х классов узнают, как устроено современное производство: от обычной кондитерской и до производства сложных, высокотехнологичных продуктов, какую роль в нем играют информационные технологии и что такое цифровая трансформация предприятий.

"Проект "Урок цифры", созданный в партнерстве с лидерами отрасли, призван познакомить подрастающее поколение с современными технологиями и заинтересовать будущих профессионалов теми специальностями, которые в ближайшие годы будут на пике востребованности", - прокомментировал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Материалы для учителей и школьников будут доступны на сайте проекта.

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