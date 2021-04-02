В Греции запустят экскурсии на затонувшие корабли

А также - на ушедшие на дно самолеты

Как сообщили в пятницу в Ассоциации туроператоров, находящиеся в Греции туристы смогут посещать затонувшие корабли и самолеты. Соответствующее разрешение дало министерство культуры страны.

В список разрешенных попал 91 подводный объект. Это в основном ушедшие на дно во время Второй мировой войны суда с глубиной залегания не больше 120 метров.

Погружаться можно в Южном и Северном Эгейских регионах, Аттике, а также Пелопоннесе, Эпире, Фессалии, на Ионических островах и Крите.

По планам греческих властей, на восточном побережье Пелопоннеса в обозримом будущем появится дайвинг-парк.

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