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Украина заподозрила Россию в присвоении радиочастот

16:51
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Киев грозит Москве санкциями

Украина может обратиться в арбитраж в связи с якобы имевшим место присвоением Россией радиочастотного ресурса, заявила первый заместитель министра иностранных дел страны Эмине Джапарова.

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"У нас были огромные отчеты по тому, как Роскомнадзор продолжает выдавать лицензии на использование украинских частот, которые являются имуществом Украины", - приводит ее слова газета "Известия".

Джапарова также добавила, что необходимо реанимировать работу по санкционному реагированию в этом отношении. Вопрос обращения в арбитраж рассмотрят на межведомственном совещании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об эскалации конфликта в Донбассе и обвинил Россию в "игре мускулами". В Кремле же отмечают, что никого не должно волновать перемещение российских войск внутри России.

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