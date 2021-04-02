Украина заподозрила Россию в присвоении радиочастот

Киев грозит Москве санкциями

Украина может обратиться в арбитраж в связи с якобы имевшим место присвоением Россией радиочастотного ресурса, заявила первый заместитель министра иностранных дел страны Эмине Джапарова.

"У нас были огромные отчеты по тому, как Роскомнадзор продолжает выдавать лицензии на использование украинских частот, которые являются имуществом Украины", - приводит ее слова газета "Известия".

Джапарова также добавила, что необходимо реанимировать работу по санкционному реагированию в этом отношении. Вопрос обращения в арбитраж рассмотрят на межведомственном совещании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об эскалации конфликта в Донбассе и обвинил Россию в "игре мускулами". В Кремле же отмечают, что никого не должно волновать перемещение российских войск внутри России.

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