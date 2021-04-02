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Эксперты спрогнозировали будущее российской экономики

17:06
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Оно выглядит вполне оптимистичным

Французская страховая компания Euler Hermes выпустила прогноз относительно состояния российской экономики в ближайшие годы, передает РИА "Новости".

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Как отмечают эксперты, в 2020-м она сократилась на 3,1% (из-за пандемии и падения цен на нефть), но уже готова расти. Согласно прогнозу, в 2021 году рост реального ВВП составит 2,5%. Положительно скажется массовая вакцинация от коронавируса и потенциальное снятие оставшихся COVID-ограничений.

Аналитики предполагают, что в среднем нефть будет стоить 48 долларов за баррель в 2021 году и 57 долларов - в 2022-м. В этот год российская экономика вырастет уже на 3%.

Подушку безопасности, говорят специалисты, Москве обеспечила хорошо продуманная политика и диверсификацию экспорта, а также дедолларизация.

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