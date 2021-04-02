Собянин открыл новый сезон ярмарок в Москве

Мэр предложил объединить их под единым брендом

В Москве начали открываться сезонные ярмарки выходного дня. Всего их будет 65. Помимо этого в столице работают 44 круглогодичные ярмарки. До конца года откроют ещё 20. Одну из торговых точек посетил Сергей Собянин. Мэр столицы предложил создать бренд "Московские рынки", который объединит все ярмарочные форматы торговли.

Соленья, мед, ароматный хлеб. Круглогодичные ярмарки - это возможность купить продукты из разных уголков России. Площадка в Черемушках открылась год назад. И за это время у местных жителей появились свои любимые продавцы и товары.

"Всё свежее, хорошее, вкусное. Для детей мы только здесь покупаем. Слаще, вкуснее, сочнее, не портится. Нам нравится", - заявила Анна Хаирова.

Довольны и продавцы. До сих пор вспоминают, в каких условиях приходилось работать раньше.

"Я вообще стояла у истоков ярмарок. Это 12 лет назад. Строили резиновые палатки ночью. Носили на себе продукцию. А потом день торговали с огромными очередями. Сейчас нам предоставлено вообще всё. Это просто можно мечтать о такой работе", - сказала Любовь Сухорукова, продавец белорусских продуктов.

Сейчас в столице уже 44 таких площадки. В этом году отроют еще 20. С покупателями и продавцами Черемушкинской ярмарки сегодня пообщался мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы продолжаем развивать ярмарочную торговлю в Москве, создавая такие прекрасные комплексы. Здесь совсем другая атмосфера. Торгуют круглый год, а не только в летний период времени. Это такой центр района. Во многих ярмарках рядом построены фестивальные площадки, где можно проводить районные праздники. Это новые форматы, мне даже продавцы говорят, что такое явление в Москве, уровень ярмарок сравнялся с уровнем парижских или барселонских ярмарок. Поэтому может подумать и проголосовать на "Активном Гражданине" за бренд ярмарок с новым стандартом. Я думаю, обязательно это сделаем", - обратился Собянин к москвичам.

На соседней фестивальной площадке - оживление. Книги всех цветов радуги и ароматный чай из горячих самоваров. Здесь и в других районах города - в ближайшие два дня праздник, посвященный Международному дню детской книги.

На мастер-классах научат делать обложки из экоматериалов, расскажут о букинистике и каллиграфии. На праздник в Черемушки приехал и Дмитрий Чуковский - правнук знаменитого детского писателя. Вместе с мэром они дали старт второму сезону приема заявок на соискание литературной премии имени Корнея Чуковского.

"Это масштабный проект, который вы инициировали, спасибо огромное. В прошлом году мы онлайн проводили. Сейчас уже можно в офлайне проводить", - заявил мэр Москвы.

"Она дает возможность детским писателям немножко отойти от постоянной рутины, спокойно заниматься нормальной литературой", - сказал Дмитрий Чуковский, сопредседатель литературной премии имени Корнея Чуковского.

Вновь заработали и сезонные ярмарки выходного дня.

"Вся предлагаемая продукция на прилавках проходит тщательный фитосанитарный контроль. Для этого до возобновления работы ярмарки, каждую пятницу приезжает передвижная лаборатория и специалисты ветеринарной службы проводят тщательный анализ всей реализуемой продукции", - сообщил Александр Михеев, заместитель директора ГБУ "Московские ярмарки".

В этом году в городе открылись 65 ярмарок выходного дня, чтобы воспользоваться ими могли жители всех районов столицы.

Екатерина Гоголева, Петр Вершинин, Александр Шкарбанов, Дмитрий Шаракин, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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