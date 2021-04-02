В Киеве мужчина открыл огонь из-за просьбы надеть маску

Охранник ТЦ получил ранения
В Киевской городской прокуратуре сообщили об инциденте в торговом центре на проспекте Победы. Охранник сделал вошедшему туда 32-летнему посетителю замечание об отсутствии маски.
"Не желая соблюдать карантинных мероприятий, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и сделал два выстрела в охранника", - сказано в сообщении.
Охранник оказался ранен в голову и туловище. Стрелявшего задержали на месте.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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