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Суд арестовал главу департамента Минпромторга

17:40
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Он проведет в СИЗО ближайшие два месяца

Директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павел Серватинский отправлен Хамовническим судом Москвы в СИЗО до 1 июня, передает ТАСС.
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Серватинского подозревают в превышении должностных полномочий. Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

О задержании главы департамента Минпромторга стало известно в четверг. Ведомство подтвердило следственные мероприятия в отношении своего сотрудника. Там подчеркнули, что подобные случаи всегда будут разбираться во взаимодействии с правоохранительными органами.

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