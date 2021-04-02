Суд арестовал главу департамента Минпромторга

Он проведет в СИЗО ближайшие два месяца

Директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павел Серватинский отправлен Хамовническим судом Москвы в СИЗО до 1 июня, передает ТАСС.

Серватинского подозревают в превышении должностных полномочий. Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

О задержании главы департамента Минпромторга стало известно в четверг. Ведомство подтвердило следственные мероприятия в отношении своего сотрудника. Там подчеркнули, что подобные случаи всегда будут разбираться во взаимодействии с правоохранительными органами.

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