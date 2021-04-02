Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом

Лидеры также обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов России и Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко созвонились в пятницу вечером, чтобы обсудить совместную борьбу с коронавирусом.

"Выражен обоюдный настрой на продолжение продуктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса российско-белорусских союзнических отношений. Обсужден и целый ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией", - сообщила пресс-служба Кремля.

На сайте президента России также отмечается, что лидеры обменялись поздравлениями по случаю праздника – Дня единения народов России и Белоруссии.

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