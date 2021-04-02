Названы самые мощные Android-смартфоны

Первые десять мест заняли аппараты с процессором Snapdragon 888

Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов на операционной системе Android по итогам марта 2021 года.

Наиболее производительным был признан аппарат Xiaomi Black Shark 4 Pro. Второе место досталось устройству Oppo Find X3 Pro, третье - смартфону Nubia Red Magic 6 Pro.

Наименьшее количество баллов набрали новинки от Meizu - это модели 18 и 18 Pro.

Уточняется, что все десять мест заняли аппараты с процессором Snapdragon 888.

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