Названы самые мощные Android-смартфоны

Первые десять мест заняли аппараты с процессором Snapdragon 888
Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов на операционной системе Android по итогам марта 2021 года.
Наиболее производительным был признан аппарат Xiaomi Black Shark 4 Pro. Второе место досталось устройству Oppo Find X3 Pro, третье - смартфону Nubia Red Magic 6 Pro.
Наименьшее количество баллов набрали новинки от Meizu - это модели 18 и 18 Pro.
Уточняется, что все десять мест заняли аппараты с процессором Snapdragon 888.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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