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Зеленский и Байден провели телефонный разговор

18:06
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Обсуждалась, в частности, тема России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает в пятницу агентство Reuters.

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Стороны, уточняет издание Politico, обсудили ситуацию в Донбассе (поднимался, в частности, вопрос о наращивании российского военного присутствия у границ Украины), а также борьбу с коррупцией и проведение реформ в стране.

В Белом доме сообщили, что Байден в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, столкнувшейся с "российской агрессией". Кроме того, затрагивались темы противостояния пандемии и укрепления демократии на Востоке Европы. 

Позже сам Зеленский отметил, что заверил Байдена в готовности реформировать страну, подчеркнув - партнерство с США крайне важно для Киева.

"Это был хороший разговор. Он продолжался около 50 минут", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

СМИ передают, что Байден обмолвился о желании посетить Украину.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил о принятом решении усилить группировки украинских военных в Донбассе и на крымском направлении. Это, по версии Минобороны Украины,  необходимо для "прекращения провокационных действий и реагирования на угрозы". 

Как заметили в Кремле, в случае усиления войск НАТО вокруг Украины Россия примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности. Ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пугающей.

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