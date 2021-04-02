Глава "Совета Матерей" Татьяна Буцкая прокомментировала идею увеличить срок декрета, входящего в страховой стаж

Общественный деятель предлагает учесть и другие важные аспекты помощи молодым и многодетным мамам

Глава "Совета Матерей" Татьяна Буцкая поддержала инициативу уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, которая в своем докладе за 2020 год отметила, что "было бы справедливым увеличить длительность периодов, которые войдут в страховой стаж при назначении пенсии". Буцкая при этом предлагает учесть и другие важные аспекты помощи молодым и многодетным мамам.

"Включение времени по уходу за ребенком в стаж при расчете пенсии - очень актуальный вопрос для многодетных мам. На наших встречах мы часто его обсуждаем. Сейчас в полном объеме этой льготой могут воспользоваться только семьи, у которых от 1 до 4 детей. Но чем хуже семьи, в которых 5, 6 и больше детей? Да, их очень мало. Но если мало, это вовсе не значит, что о них не нужно помнить. У нас и с тремя детьми семей не много. Эта замечательная инициатива, но и она не должна быть полумерой", - заявила Буцкая.

Она отметила, что отпуск по уходу за ребенком сейчас составляет три года. На протяжении этого периода за мамой сохраняется рабочее место, но ежемесячное пособие по уходу за ребенком оплачивается только до достижения ребенком возраста полутора лет, аналогичный период будет засчитывается и страховой стаж.

"Совет Матерей" предлагает не ограничивать оплачиваемый период полутора годами, а продлить его на весь период – до трех лет и полностью включить в стаж при назначении пенсии", - предлагает Буцкая.

Кроме этого, она считает важным, чтобы оплачиваемый до 3 лет отпуск по уходу за ребенком могла взять не только мама, но и папа или бабушка. "Чтобы в таком случае эти годы пошли им в стаж", - объяснила глава "Совета Матерей" (цитата по АГН "Москва"). Эти и другие вопросы должны быть учтены в новом законе о многодетных семьях, считает Буцкая.

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