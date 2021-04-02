В США произошел бум продаж люксовых автомобилей

А у среднего ценового сегмента, наоборот, проблемы

Несмотря на пандемию коронавируса, в Соединенных Штатах резко выросли продажи автомобилей класса люкс, сообщил в пятницу канал CNN.

Наибольшей популярностью пользуются марки Bentley Motors и Lamborghini, при этом продажи в среднем ценовом сегменте, наоборот, падают.

Для Bentley Motors, подсчитали аналитики, 2020 год стал самым успешным со времен основания компании по числу продаж - было реализовано 11206 машин. Lamborghini же в 2020-м получила самую высокую прибыль.

Эксперты отмечают, что им еще не доводилось видеть ничего подобного. По их мнению, таким образом состоятельные граждане тратят деньги, которые, если бы не было пандемии, ушли бы на путешествия.

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