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Таиланд изменил правила въезда в страну

18:53
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Срок обязательного карантина сокращается

В Ассоциации туроператоров сообщили об изменении правил въезда в Таиланд для вакцинированных иностранных туристов - срок обязательного карантина для них сокращается до семи дней.

Прививка при этом должна быть сделана одобренным ВОЗ и министерством здравоохранения Таиланда препаратом. Список таковых следующий: Modena, Sinovak, AstraZeneca, SK BIOSCIENCE, Pfizer/BioNTech, Covishield, Janssen.

Вместе с тем для всех иностранных гостей период пребывания в платном карантине уменьшен с 14 до 10 суток.

Уточняется, что с 1 июля Пхукет планирует вовсе отменить карантин для вакцинированных туристов.

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