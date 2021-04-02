"Наша любимая Алла Борисовна": Жасмин показала фото с дня рождения внучки Пугачевой

Певица жалеет, что ей пришлось пропустить вечеринку из-за гастролей

Певица Жасмин показала фотографию своих детей – Маргариты и Мирона - в обнимку с артисткой Аллой Пугачевой.

"Наша любимая Алла Борисовна", - подписала кадр с дня рождения внучки Примадонны Клавдии Земцовой. Дочь певицы Кристины Орбакайте и предпринимателя Михаила Земцова на этой неделе с размахом отметила свое девятилетие.

Сама Жасмин не смогла приехать на праздник. По ее словам, она сильно жалеет, что пропустила вечеринку из-за гастролей.

"Пока мама на гастролях, Маргариточка и Мирон пошли на день рождения Клавочки Земцовой, вернулись в восторге, даже мне стало жалко, что меня с ними не было! Кристина, спасибо тебе за праздник для деток, и еще раз с днем рождения дочки!" - сообщила Жасмин.

30 марта Клавдии исполнилось 9 лет. На ее празднике собралось множество гостей, не обошлось и без знаменитых родственников - бабушка Алла Пугачева вместе с мужем и детьми тоже приходили поздравить девочку.

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