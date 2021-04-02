Россияне выбрали самых привлекательных мужчин в стране

Замкнул тройку лидеров Данила Козловский

Как показал опрос сервиса SuperJob, на который ссылается РИА "Новости", россияне назвали самым привлекательным мужчиной страны президента Владимира Путина.

Второе место рейтинга занял шоумен Дмитрий Нагиев, замкнул тройку актер Данила Козловский.

Уточняется, что в исследовании участвовали по тысяче российских мужчин и женщин. Примечательно, что среди мужчин Путина самым привлекательным сочли 18% респондентов, среди женщин - 17%.

Вместе с тем 9% мужчин не смогли выбрать кого-то одного, среди женщин за такой вариант проголосовали 19%.

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