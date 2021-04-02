ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне выбрали самых привлекательных мужчин в стране

19:23
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Замкнул тройку лидеров Данила Козловский

Как показал опрос сервиса SuperJob, на который ссылается РИА "Новости", россияне назвали самым привлекательным мужчиной страны президента Владимира Путина.
Представлен рейтинг самых надежных российских банков

Второе место рейтинга занял шоумен Дмитрий Нагиев, замкнул тройку актер Данила Козловский.

Уточняется, что в исследовании участвовали по тысяче российских мужчин и женщин. Примечательно, что среди мужчин Путина самым привлекательным сочли 18% респондентов, среди женщин - 17%.

Вместе с тем 9% мужчин не смогли выбрать кого-то одного, среди женщин за такой вариант проголосовали 19%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин общается с жителями
Владимир Путин общается с жителями
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.