Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Вице-премьер призвала россиян сделать прививку от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова не исключила роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в апреле-мае из-за ее сезонного характера.

"В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации, но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель-май мы имеем сезонные заболевания, повышение сезонных заболеваний, а с учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом", - сказала Голикова.

Вице-премьер призвала россиян пройти вакцинацию для профилактики коронавируса, отметив, что это является залогом стабильной ситуации.

"Что касается оперативных данных марта 2021 года, которые мы имеем на сегодняшний день, по сравнению с январем 2021 года снижение смертности составило 14%. Март мы сравниваем с январем, потому что в феврале было 28 дней, то есть на три дня меньше, месяцы несопоставимы. Отрадно отметить, что мы имеем тренд по снижению смертности, хотя, по нашему мнению, мы можем предпринять все усилия для того, чтобы он продолжился", - сказала она по итогам заседания проектного комитета по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография". Стенограмма опубликована на сайте правительства России.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в России выявлено 8792 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 400 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9832 человека.

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