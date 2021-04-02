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Министра здравоохранения Румынии оштрафовали за отсутствие маски

19:40
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Он заплатит 1500 леев

Глава румынского минздрава Влад Войкулеску получил штраф в 1500 леев (360 долларов) - он находился без маски в закрытом помещении, передает агентство Mediafax.
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В дело пришлось вмешаться генеральному управлению полиции Бухареста. Войкулеску признали виновным в несоблюдении закона о предупреждении и борьбе с эффектами пандемии коронавируса.

Изначально тема начала раскручиваться в социальных сетях. Там появилось фото министра в здании парламента - он шел без маски по коридору.

С 9 ноября в Румынии действуют новые коронавирусные ограничения. Введены комендантский час с 22:00 до 5:00 и удаленный режим работы, запрещена работа закрытых рынков, ярмарок и выставок.

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