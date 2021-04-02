"Становилось страшно, сильно переживала": Манижа - о скандале вокруг песни Russian Woman

Певица призналась, что "не хотела сделать ничего плохого"

Певица Манижа прокомментировала скандал, который разразился в России из-за ее песни Russian Woman. С этой композицией артистка, как ожидается, представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме. Выбор зрителей Первого канала – именно этот телеканал ранее провел открытый национальный отбор – в последние недели критиковали не только в соцсетях, но и с трибуны Совета Федерации.

"Я сильно переживала - может, я действительно задела чьи-то чувства? Я всегда думаю о том, что пишу. Слежу за словами. А тут, когда я читала оскорбления в мой адрес за то, что я якобы оскорбила чувства русских женщин, мне становилось страшно. Ведь я не хотела сделать ничего плохого, честно. Я не могла себе сказать: может, ты действительно оскорбила? - потому что я не делала этого намеренно", - заявила Манижа в интервью журналу "Собака.ru".

31 марта спикер Совфеда Валентина Матвиенко подвергла критике текст песни Russian Woman. "Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?" - сказала Матвиенко на заседании СФ. Так она отреагировала на выступление сенатора Елены Афанасьевой, которая также жестко раскритиковала песню.

Музыкальный конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа выступит на нем с песней Russian Woman. Новость об этом вызвала волну ксенофобии в соцсетях. Певица не осталась в стороне и ответила хейтерам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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