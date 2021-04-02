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Голикова предупредила о снижении численности населения страны

19:59
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Власти будут работать, чтобы переломить негативную тенденцию

По итогам заседания проектного комитета по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография" вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что в обозримом будущем численность населения страны, скорее всего, несколько уменьшится.

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"В силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население страны, к сожалению, будет иметь тенденцию к снижению", - сказала заместитель председателя правительства.

Она добавила, что демографические вызовы являются одним из важнейших факторов развития России. Перед государством стоит задача переломить неблагоприятную тенденцию.

Устойчивый рост населения, уточнила Голикова, необходимо обеспечить к 2030 году - за счет снижения смертности и стабилизации рождаемости.

Также вице-премьер не исключила роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в нынешних апреле-мае из-за ее сезонного характера. Голикова призвала россиян пройти вакцинацию для профилактики COVID-19.

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