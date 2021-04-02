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Неизвестный на автомобиле протаранил ограду Капитолия

20:42
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Пострадали три человека

Капитолий в Вашингтоне, местопребывание Конгресса Соединенных Штатов, оказался в пятницу закрыт на вход и выход из-за угрозы безопасности, передает Reuters
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Уточняется, что неизвестный на автомобиле протаранил ограду, в результате чего пострадали три человека, в том числе двое полицейских. Находящимся внутри рекомендовано не приближаться к окнам.

Нарушитель задержан. СМИ пишут, что была слышна стрельба, но официальных подтверждений этой информации нет.

Как позже сообщили в полиции Капитолия, злоумышленник целенаправленно врезался в двух сотрудников правоохранительных органов, они госпитализированы. Водителю также потребовалась помощь врачей.

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