Неизвестный на автомобиле протаранил ограду Капитолия

Пострадали три человека

Капитолий в Вашингтоне, местопребывание Конгресса Соединенных Штатов, оказался в пятницу закрыт на вход и выход из-за угрозы безопасности, передает Reuters.

Уточняется, что неизвестный на автомобиле протаранил ограду, в результате чего пострадали три человека, в том числе двое полицейских. Находящимся внутри рекомендовано не приближаться к окнам.

Нарушитель задержан. СМИ пишут, что была слышна стрельба, но официальных подтверждений этой информации нет.

Как позже сообщили в полиции Капитолия, злоумышленник целенаправленно врезался в двух сотрудников правоохранительных органов, они госпитализированы. Водителю также потребовалась помощь врачей.

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