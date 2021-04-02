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Белый дом обвинил Россию в дезинформации

21:13
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Вашингтон очень волнует тема Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия, по мнению Соединенных Штатов, ведет кампанию по дезинформации в отношении своей "агрессии на границе с Украиной".
На Украине заявили о поддержке от США при конфликте с Россией

"Определенно, мы следим за этим, мы озабочены этим, и мы продолжим говорить об этом с этой площадки и с нашими европейскими партнерами", - приводит слова Псаки РИА "Новости".

Ранее в пятницу состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогам переговоров в Белом доме сообщили, что обсуждались данные о якобы имеющем место наращивании российского военного присутствия у границ Украины.

Прежде Дмитрий Песков еще раз напомнил, что стороной конфликта в Донбассе Россия не является, но может использовать свое влияние для выполнения соглашений. При этом пресс-секретарь президента уточнил, что никого не должно волновать, как государство перемещает свои войска по своей территории.

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