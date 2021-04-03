За сутки в России зарегистрировано более 9 тысяч инфицированных коронавирусом

Выявлено более 70 носителей британского штамма

За сутки в России зафиксирован 9 021 случай заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 572 077 человек с COVID-19, умерло 100 017 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 011 больных, всего в столице 1 032 666 инфицированных, скончались 16 816 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

На этой неделе стало известно о том, что в России выявлено 78 человек с британским штаммом коронавируса. Из-за его распространения многие европейские государства ввели жёсткие локдауны. Британская мутация обнаружена в 130 странах. В конце марта вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в России нет массового распространения мутировавших штаммов коронавируса.

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