Московские врачи вылечили почти 950 тысяч больных COVID-19

Пандемия закончится летом

За прошедшие сутки в Москве выздоровел ещё 1 151 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 948 845.

Эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу, считают учёные. К этому времени у многих граждан будет иммунитет. Затем болезнь станет сезонной, но не массовой. Осенью возможен некоторый подъём заболеваемости, так как люди начнут возвращаться из отпусков.

По данным на 3 апреля, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 572 077 пациентам, умерли с начала пандемии 100 017 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 032 666, в мире более 130 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,8 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram