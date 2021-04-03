Число заболевших коронавирусом в мире достигло 130 миллионов

Умерло более 2,8 миллиона человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 130 миллионов, скончались от осложнений болезни более 2,8 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 30,6 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни около 554 тысяч.

На втором месте – Бразилия, там заразившихся более 12,9 миллиона, третью строчку занимает Индия с более чем 12,3 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 4,8 миллиона человек с коронавирусом.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (18 человек), на Самоа и в Вануату зафиксировано по трое заболевших.

На этой неделе производители вакцины AstraZeneca переименовали её в Vaxzevria. Это сделано на фоне новостей о всё новых осложнениях после введения препарата. В основном у получивших вакцину развивается тромбоз вен. От вакцины начали массово отказываться в некоторых странах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram