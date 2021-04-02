Стали известны подробности инцидента у Капитолия

Полицейским пришлось открыть огонь

Американские СМИ раскрыли некоторые подробности произошедшего в пятницу в Вашингтоне, где неизвестный на автомобиле врезался в КПП у Капитолия.

Как передает NBC News, протаранив ограду и задев при этом двух сотрудников правоохранительных органов, злоумышленник выскочил из машины и бросился на полицейских с ножом. Тем в ответ пришлось открыть огонь.

Водитель получил тяжелые ранения, был отправлен в больницу, где скончался. Мотивы действий преступника устанавливаются. Двум полицейским также потребовалась помощь врачей. Одного из них спасти не удалось.

Капитолий был закрыт на вход и выход из-за угрозы безопасности. Находящимся внутри людям рекомендовали не подходить к окнам.

Близлежащие улицы были перекрыты. Официальных комментариев из Белого дома по поводу случившегося к настоящему моменту не последовало.

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