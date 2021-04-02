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Премьер Чехии заявил, что ЕС вынуждает страну купить "Спутник V"

22:07
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Евросоюз не проявляет должного уровня солидарности

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз не в состоянии в полной мере обеспечить его страну вакцинами от коронавирусной инфекции, так что, возможно, Праге стоит обратить внимание на российскую разработку "Спутник V".

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"Косвенно [ЕС] нас к этому [покупке российской вакцины] вынуждает", - приводит слова Бабиша ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как отметил премьер, его не удивляет, что австрийский канцлер Себастьян Курц намерен купить миллион доз "Спутника V". ЕС, подчеркнул Бабиш, не демонстрирует солидарности, которую неплохо было бы проявить в столь тяжелых условиях.

Ранее чешский премьер раскритиковал выступление председательствующей в ЕС Португалии о том, что страны объединения пришли к компромиссу по поводу распределения дополнительной партии из 10 миллионов доз вакцины Pfizer.

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