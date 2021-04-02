На Украине сообщили о санкциях против Россотрудничества

Всего ограничительные меры затронули 11 российских организаций

Как сообщили в пятницу вечером "Украинская правда" и "Страна.ua", Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против филиала Россотрудничества в Киеве - его деятельность отныне под запретом.

Кроме того, СМИ пишут, что в украинский черный список внесены еще 10 российских компаний. Ограничительные меры при этом коснутся дополнительно 57 организаций, связанных с гражданами Украины. Официальных данных пока нет.

"Украинские власти сделали свой выбор. Сейчас для нас главное - безопасность нашего сотрудника в Киеве", - приводит РБК комментарий пресс-службы Россотрудничества.

Представительство Россотрудничества на Украине было создано в 2007 году. Среди его задач - развитие и укрепление двусторонних гуманитарных связей, а также реализация направленных на продвижение российской культуры программ.

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