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Российские военные доставили генераторы в школы сирийской Латакии

10:53
  • суббота
  • 03 апреля 2021

Теперь ученики смогут нормально заниматься

В Сирии, которая после войны испытывает энергетический кризис, помощь населению оказывают российские военные. Сотрудники центра по примирению доставили электрогенераторы в школы Латакии.
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Из-за перебоев со светом занятия приходилось проводить в потёмках или вовсе отменять. Теперь, впервые за долгое время, учебный процесс будет налажен, сообщает "ТВ Центр".

В деревне Бакса во время франко-сирийских экспедиций нашли стоянку, которой 800 тысяч лет и древнейшие на планете орудия труда первых земледельцев. Люди здесь до сих пор занимаются сельским хозяйством. Из достижений современности - только школа, и та - без электричества.

Сегодня - последний день, когда дети и учителя занимались в потёмках. Российские военные привезли генератор. Мощность - полтора киловатта. Вполне хватит, чтобы в каждом классе, стало светло и уютно.

Проблем с электричеством больше не будет ещё в 15 школах. На стадионе Латакии партию генераторов торжественно передали местным властям.  Главное достоинство генераторов - они работают на любом местном бензине.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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