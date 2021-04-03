Паводок в России: улицы превращаются в реки

Этой зимой было очень много снега

Напряжённая паводковая ситуация наблюдается сразу в девяти регионах России. Под воду ушли 17 мостов и 8 автомобильных дорог, а в Приморье из-за ледохода переправа и вовсе обрушилась. Ухудшается обстановка в поселке Хомутово Иркутской области, число подтопленных участков стремится к двум сотням.

Вовремя не убранный снег стремительно тает, превращая улицы в разливные реки. Самая напряжённая ситуация - в Иркутской области. В селе Хомутово подтоплены около 200 участков и полсотни домов, введён режим ЧС. Спасатели круглосуточно откачивают воду, но она всё прибывает, сообщает "ТВ Центр".

Весенний паводок и в Центральный России. В Рязанской и Пензенской областях - своя Венеция за окном. В Ульяновской области людям приходится маневрировать между лужами и сугробами. Без сапог точно не обойтись. Передвигаться можно только вброд, а лучше и вовсе остаться дома.

Чтобы избежать подтоплений ледяные поля на реках в Челябинской области взрывают сапёры. Противопаводковые мероприятия проводят каждую весну.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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