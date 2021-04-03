Следствие не просит заключать под стражу блогера Эдварда Била

Суд изберёт меру пресечения 3 апреля

3 апреля истекает срок задержания блогера Эдварда Била, который два дня назад устроил массовую аварию на Садовом кольце. Вторую ночь он провёл в изоляторе и в ближайшие часы суд должен избрать ему меру пресечения.

Следователи просят суд избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру, сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского суда.

Эдварду Билу инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Пострадавшая женщина находится в реанимации, медики борются за её жизнь, сообщает "ТВ Центр".

На допросе блогер признался - за рулем был сам, экспертиза показала, что в момент аварии Эдвард Бил был трезв. По версии адвокатов, их подзащитного подрезала другая иномарка. Но очевидцы утверждаю, что во время езды он снимал видео. Если вина блогера будет доказана, ему грозит до двух лет колонии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram