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Около 7 миллионов россиян привились от коронавируса

12:24
  • суббота
  • 03 апреля 2021

Продолжается массовая вакцинация

В России полным ходом идёт массовая вакцинация от коронавируса. Прививку сделали уже около семи миллионов человек. В Курской области привиться теперь можно не только в поликлиниках, но и в торговых центрах.
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В Пензенской области мобильные бригады медиков приезжают к пенсионерам на дом. Жители региона активно проходят вакцинацию. Оба компонента уже получили свыше 40-ка тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

А в Ростове-на-Дону те, кто привился, призывают остальных. "Мы - за вакцинацию" говорят они онлайн-флешмобом. Цель виртуальной акции - ещё раз напомнить гражданам о необходимости защитить себя от вируса.

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