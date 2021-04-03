Около 7 миллионов россиян привились от коронавируса

Продолжается массовая вакцинация

В России полным ходом идёт массовая вакцинация от коронавируса. Прививку сделали уже около семи миллионов человек. В Курской области привиться теперь можно не только в поликлиниках, но и в торговых центрах.

В Пензенской области мобильные бригады медиков приезжают к пенсионерам на дом. Жители региона активно проходят вакцинацию. Оба компонента уже получили свыше 40-ка тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

А в Ростове-на-Дону те, кто привился, призывают остальных. "Мы - за вакцинацию" говорят они онлайн-флешмобом. Цель виртуальной акции - ещё раз напомнить гражданам о необходимости защитить себя от вируса.

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