Европа переживает дефицит вакцин от коронавируса

Препаратов не хватает

Третья волна пандемии накрыла Европу. На фоне острой нехватки вакцин Чехия угрожает ЕС начать переговоры с Россией о поставках "Спутника V". Во Франция вступил в силу объявленный президентом общенациональный локдаун. А в Брюсселе второй день продолжается противостояние полиции и уставших от запретов граждан.

На площади святого Петра в Ватикане немноголюдно. Традиционная проповедь Папы Римского эхом отражается от стен. Второй год подряд крестный ход в католическую Страстную пятницу проходит не у Колизея, а у собора. Всему виной коронавирусные ограничения, которые продолжают душить Европу.

Вакцин, официально одобренных Брюсселем, не хватает. С дефицитом препаратов столкнулась Чехия. Правительство недовольно европейскими партнёрами, они обещали совсем другое. А теперь Прага вынуждена смотреть на Восток.

Благо власти Австрии и Словении пока приходят Чехии на помощь. Вот и сейчас обещали подарить 40 тысяч доз вакцины производства американской компании Pfizer. Препарат от АstraZeneca продолжает терять клиентов. Компания вынуждена снизить поставки в страны Евросоюза на 10 миллионов доз. Дефицит объясняют более низкими объёмами производства, а вовсе не побочными эффектами после прививки. То что укол может спровоцировать возникновение тромбоза - факт доказанный.

Прийти к общему знаменателю в ЕС пока не удаётся. На этом фоне всё больше стран обращают внимание на Россию, где прививочная кампания проходит успешно. Стало известно, что в Турции некоторые агентства готовят специальные вакцинные туры в Москву, сообщает "ТВ Центр".

Впрочем, российские власти эту информацию пока официально не подтвердили. Тем временем, в Турции второй день подряд фиксируют рекордный суточный прирост заболевших за все время пандемии. В большинстве провинций возвращают комендантский час. Нелёгкая обстановка и во Франции. Сегодня начинается общенациональный локдаун. Продлится он четыре недели.

Многим жителям Старого Света столь сильные ограничения надоели, европейские города сотрясает волна протестов. В Брюсселе недовольные бесконечным карантином вновь подрались с полицейскими. Разгонять толпу пришлось водомётами. Впрочем, столь нерадушный приём силовиков совсем не пугает бельгийцев. На массовые демонстрации выйдут и сегодня.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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