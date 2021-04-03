В Вашингтоне приспустили флаги в память о погибшем у Капитолия полицейском

Страж порядка отразил атаку на здание Конгресса

Новые подробности о мужчине, совершившем нападение на охрану Капитолия, сообщают американские СМИ. Инцидент произошёл накануне, 2 апреля.

Водитель автомобиля совершил наезд на КПП у здания Конгресса и сбил двух полицейских. Один из них скончался в больнице. Состояние другого врачи называют стабильным. Выйдя из машины, злоумышленник с ножом направился в сторону охраны, но был застрелен.

Как сообщается, 25-летний афроамериканец Ноа Грин был сторонником радикального движения "Нация ислама" и жаловался в соцсетях на тяжёлую жизнь: он потерял работу, страдал от заболеваний и, якобы, постоянно подвергался провокациям со стороны ФБР и ЦРУ.

Впрочем, версию теракта в полиции отвергают. В память о погибшем офицере на госучреждениях США приспущены государственные флаги, сообщает "ТВ Центр".

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