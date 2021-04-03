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Анатолий Вассерман пригласил всех желающих в свою онлайн-академию

13:26
  • суббота
  • 03 апреля 2021

В Сети можно проверить и пополнить знания

Десятки научных лекций, видеоуроков и логических задач. В Москве волонтёры предложили желающим присоединиться к новой образовательной онлайн-платформе "Академия Вассермана".
Вассерман запустил бесплатную обучающую Академию

Этот портал - бесплатный сборник познавательных материалов: от школьной программы до последних открытий. А ещё пользователи смогут следить за собственным прогрессом.

В этом поможет так называемый индекс Вассермана. Он включает суммарный показатель достижений и активности на платформе, сообщает "ТВ Центр".

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Анатолий Вассерман
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Онлайн-платформа "Академия Вассермана"
Онлайн-платформа "Академия Вассермана"
Онлайн-платформа "Академия Вассермана"
Онлайн-платформа "Академия Вассермана"
Онлайн-платформа "Академия Вассермана"
Онлайн-платформа "Академия Вассермана"
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