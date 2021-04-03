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Дети разных национальностей приехали в Москву на творческий конкурс

13:33
  • суббота
  • 03 апреля 2021

В столице прошёл его финал

В Москве состоялся финал Международного творческого конкурса "Азбука национальностей для детей". Участники боролись за победу в трёх номинациях: национальный танец, сольное и коллективное исполнительское искусство.

Всего на сцену вышли более 150-ти детей из разных регионов и стран. Специально для них была организована этнографическая выставка свадебных костюмов, а также необычных музыкальных инструментов. Все желающие могли поучаствовать в творческих мастер-классах, сообщает "ТВ Центр".

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Межнациональный творческий конкурс "Азбука национальностей для детей"
Межнациональный творческий конкурс "Азбука национальностей для детей"
Межнациональный творческий конкурс "Азбука национальностей для детей"
Мастер-класс для детей
Мастер-класс для детей
Межнациональный творческий конкурс "Азбука национальностей для детей"
Межнациональный творческий конкурс "Азбука национальностей для детей"
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