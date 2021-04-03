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Россиян попросили обратить внимание на больных аутизмом

13:38
  • суббота
  • 03 апреля 2021

В стране прошла акция "Зажги синим"

"Зажги синим" - международная акция ко Всемирному дню распространения информации об аутизме прошла сразу в нескольких российских городах. В Москве вечером 2 апреля фасады нескольких зданий традиционно сменили привычную подсветку на синюю.

Этот цвет считается символом людей с ментальными расстройствами. Акция призвана поддержать тех, кто столкнулся с заболеванием и избавиться от стереотипов. Эстафету столицы приняли Санкт-Петербург, Воронеж, Белгород и другие города, сообщает "ТВ Центр".

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Акция "Зажги синим" в знак поддержки людей с аутизмом
Акция "Зажги синим" в знак поддержки людей с аутизмом
Акция "Зажги синим" в знак поддержки людей с аутизмом
Акция "Зажги синим" в знак поддержки людей с аутизмом
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