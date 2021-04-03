В Ленинградской области сняли видео со спасённым детёнышем тюленя

Его выхаживают зоологи

Спасён от смерти и передан в добрые руки. В Ленинградской области обнаружили первого в этом году брошенного детеныша серого тюленя. Малышу всего несколько недель, он сильно истощен и даже не может питаться без посторонней помощи. Но благодаря профессионализму зоологов, его жизнь теперь вне опасности.

Крохотного детеныша серого тюленя выбросило на берег на территории угольного терминала. Он едва заметен в серой пыли и это могло стоить ему жизни. Щенка случайно заметил машинист тепловоза. Вызвал диспетчера. Правда операция по спасению едва не сорвалась.

Детёныш отважно сражался, но потом видимо почувствовал, что попал в добрые руки и успокоился. До приезда экологов отогревался на пункте охраны, сообщает "ТВ Центр".

Это - первый в сезоне детеныш серого тюленя, спасённый людьми. В этом году их не должно быть так много, как в прошлом, говорят экологи. Сильные морозы в феврале всё-таки сковали акваторию Финского залива необходимой ледяной коркой. И тюлени смогли устроить естественные природные лежбища вдали от любопытных глаз.

Прошлый сезон учёные называли катастрофическим для размножения балтийского тюленя и ладожской кольчатой нерпы. Из-за отсутствия льда на заливе самкам приходилось обзаводиться потомством на берегу. Ластоногих мам пугали бродячие собаки и люди. И они часто оставляли своих детёнышей.

В центре реабилитации ластоногих удалось выходить больше трёх десятков животных, подобранных на побережье. Все они отпущены на волю. Экологи предупреждают: весной огромные ледовые пласты в заливе тают и раскалываются, отрывая мам с детёнышами друг от друга. И щенки серых тюленей и балтийской кольчатой нерпы могут выползать на берег.

Найденных животных ни в коем случае нельзя выхаживать самостоятельно. Нашедшим детёнышей зоологи просят звонить по горячей линии - её номер указан на информационных плакатах, которые установлены на берегу. И хотя в центре реабилитации ластоногих под Санкт-Петербургом работает всего два человека, за каждом из найденных детёнышей они готовы выехать в любое время суток.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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