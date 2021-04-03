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В Ленинградской области сняли видео со спасённым детёнышем тюленя

14:18
  • суббота
  • 03 апреля 2021

Его выхаживают зоологи

Спасён от смерти и передан в добрые руки. В Ленинградской области обнаружили первого в этом году брошенного детеныша серого тюленя. Малышу всего несколько недель, он сильно истощен и даже не может питаться без посторонней помощи. Но благодаря профессионализму зоологов, его жизнь теперь вне опасности.
Как люди помогают выжить детёнышам тюленей

Крохотного детеныша серого тюленя выбросило на берег на территории угольного терминала. Он едва заметен в серой пыли и это могло стоить ему жизни. Щенка случайно заметил машинист тепловоза. Вызвал диспетчера. Правда операция по спасению едва не сорвалась.

Детёныш отважно сражался, но потом видимо почувствовал, что попал в добрые руки и успокоился. До приезда экологов отогревался на пункте охраны, сообщает "ТВ Центр".

Это - первый в сезоне детеныш серого тюленя, спасённый людьми. В этом году их не должно быть так много, как в прошлом, говорят экологи. Сильные морозы в феврале всё-таки сковали акваторию Финского залива необходимой ледяной коркой. И тюлени смогли устроить естественные природные лежбища вдали от любопытных глаз.

Прошлый сезон учёные называли катастрофическим для размножения балтийского тюленя и ладожской кольчатой нерпы. Из-за отсутствия льда на заливе самкам приходилось обзаводиться потомством на берегу. Ластоногих мам пугали бродячие собаки и люди. И они часто оставляли своих детёнышей.

В центре реабилитации ластоногих удалось выходить больше трёх десятков животных, подобранных на побережье. Все они отпущены на волю. Экологи предупреждают: весной огромные ледовые пласты в заливе тают и   раскалываются, отрывая мам с детёнышами друг от друга. И щенки серых тюленей и балтийской кольчатой нерпы могут выползать на берег. 

Найденных животных ни в коем случае нельзя выхаживать самостоятельно. Нашедшим детёнышей зоологи просят звонить по горячей линии - её номер указан на информационных плакатах, которые установлены на берегу. И хотя в центре реабилитации ластоногих под Санкт-Петербургом работает всего два человека, за каждом из найденных детёнышей они готовы выехать в любое время суток.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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