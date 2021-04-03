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Украинская армия применила тяжёлую артиллерию в Донбассе

10:32
  • суббота
  • 03 апреля 2021

Обстреляна территория ЛНР

Очередное обострение ситуации на юго-востоке Украины. Впервые с лета 2020 года ВСУ применили тяжёлую артиллерию. Ночью обстрелу подверглась территория ЛНР.
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Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, в районе села Калиново-Борщеватое с украинской стороны вёлся обстрел из артиллерии калибром 122 миллиметра.

Соответствующие заявление опубликовано на сайте ведомства. В нём говорится о том, что Народная милиция ЛНР была вынуждена открыть ответный огонь. О раненых или убитых не сообщается.

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