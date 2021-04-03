Россиян предупредили о сезонном росте заболеваемости коронавирусом

Это произойдёт в середине апреля

Сбербанк выпустил свой прогноз развития ситуации с коронавирусом в России. Говорить о третьей волне заболеваемости преждевременно, сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка.

Тем не менее, судя по выкладкам лаборатории "СберИндекс", в середине апреля ожидается сезонный рост числа заболевших более чем в два раза. Согласно прогнозу, к 15 апреля в России будут выявлять более 15 тысяч случаев заражения.

Такие показатели фиксировались в октябре 2020 года, когда начиналась вторая волна. К декабрю число ежедневно выявляемых больных выросло почти до 30 тысяч. Самое большое число заражённых было зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

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