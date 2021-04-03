ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о сезонном росте заболеваемости коронавирусом

10:19
  • суббота
  • 03 апреля 2021

Это произойдёт в середине апреля

Сбербанк выпустил свой прогноз развития ситуации с коронавирусом в России. Говорить о третьей волне заболеваемости преждевременно, сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка.
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Тем не менее, судя по выкладкам лаборатории "СберИндекс", в середине апреля ожидается сезонный рост числа заболевших более чем в два раза. Согласно прогнозу, к 15 апреля в России будут выявлять более 15 тысяч случаев заражения.

Такие показатели фиксировались в октябре 2020 года, когда начиналась вторая волна. К декабрю число ежедневно выявляемых больных выросло почти до 30 тысяч. Самое большое число заражённых было зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.