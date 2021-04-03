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Президент Аргентины заразился коронавирусом после прививки

11:15
  • суббота
  • 03 апреля 2021

Он чувствует себя нормально

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о возможном заражении коронавирусом. Пока диагноз стопроцентно не подтверждён.
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"Я хотел сказать вам, что сегодня после того, как у меня поднялась температура до 37,3 и была небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным", - написал глава государства в Twitter.

Президенту также сделали тест ПЦР, но о его результатах пока не сообщается.

В январе Альберто Фернандес привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Она одобрена в 58 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек.

Новость о заражении президента Аргентины коронавирусом после прививки прокомментировали в Центре имени Гамалеи – разработчике вакцины "Спутник V". Его директор Александр Гинцбург сказал, что вакцина не даёт стопроцентной защиты от заражения, но позволяет избежать тяжёлого течения заболевания, сообщает РИА Новости

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