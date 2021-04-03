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Украина и НАТО готовят репетицию войны с Россией за Крым

11:53
  • суббота
  • 03 апреля 2021

Этим планам не суждено сбыться

В Киеве открыто заявляют о подготовке войны с Россией. Готовящиеся в мае-июне учения НАТО там назвали репетицией сражения за Крым.
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"Defender Europe 2021 - это переводится "защити Европу". Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Чёрного морей отрабатывается, ну давайте прямым текстом - война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией", - сказал представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире UKRLife.TV.

В Госдуме уже оценили планы Киева отработать с НАТО сценарий войны с Россией. Депутат Руслан Бальбек в интервью RT сказал, что заявление Киева - это попытка потянуть одеяло на себя и показать свою значимость. Парламентарий выразил сомнение в том, что европейские союзники Украины будут воевать за интересы президента Зеленского.

В конце мая НАТО планирует провести крупнейшие со времён холодной войны манёвры, на которых будут отрабатываться оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. Североатлантический блок привлекает к учениям Грузию, Молдавию и Украину.

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