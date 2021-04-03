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Московские улицы помыли с шампунем после долгой зимы

15:34
  • суббота
  • 03 апреля 2021

В городе началось весеннее благоустройство

Впервые после затяжной зимы московские улицы засияли чистотой. Столичные коммунальные службы в рамках месячника по благоустройству начали промывку городских объектов.
Памятник Шухову на Сретенском бульваре помыли

Специальным моющим средством при помощи техники были обработаны дороги, прилегающие к ним парковки и тротуары. Также после таяния снега - привели в порядок фасады зданий и дворовые территории. Начался ремонт детских площадок и скамеек, сообщает "ТВ Центр".

Прошедшая зима установила рекорды по высоте снежного покрова в столице. Коммунальные службы вывезли с московских улиц сотни тысяч тонн снега.  

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