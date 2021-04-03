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Участников акции "Большая перемена" попросили помочь библиотекам

15:27
  • суббота
  • 03 апреля 2021

Ребята передают в дар книги

В России стартовала акция "Библио-перемена", в рамках которой школьники популяризируют чтение и оказывают поддержку библиотекам. Участники передают книги, помогают сотрудникам, проводят творческие занятия для учеников младших классов.

Фото и видео мероприятий ребята публикуют в соцсетях. Акция проходит в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".

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