Участников акции "Большая перемена" попросили помочь библиотекам

Ребята передают в дар книги
В России стартовала акция "Библио-перемена", в рамках которой школьники популяризируют чтение и оказывают поддержку библиотекам. Участники передают книги, помогают сотрудникам, проводят творческие занятия для учеников младших классов.
Фото и видео мероприятий ребята публикуют в соцсетях. Акция проходит в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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