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Пострадавшая в аварии с блогером Билом женщина впала в кому

15:05
  • суббота
  • 03 апреля 2021

Её состояние - крайне тяжёлое

Пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом находится в коме, об этом сообщил журналистам адвокат семьи потерпевшей Андрей Князев. Её состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое.
Следствие не просит заключать под стражу блогера Эдварда Била

3 апреля Тверской суд Москвы должен решить вопрос о мере пресечения блогеру, устроившему два дня назад массовую аварию в центре Москвы. Около часа дня Эдварда Била доставили из изолятора на Петровке в здание Тверского суда.  Гособвинение сразу выступило с ходатайством о мере пресечения в виде ограничений определённых действий. Следователь просит запретить подозреваемому выходить из дома, пользоваться телефоном и управлять автомобилем, сообщает "ТВ Центр".

Авария с участием Эдварда Била произошла 1 апреля на Новинском бульваре. Видеокамеры зафиксировали, как синий Audi вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с четырьмя автомобилями. Адвокаты блогера утверждают, что их подзащитного подрезала другая иномарка. Очевидцы, впрочем, говорят, что он во время езды снимал видео.

В ДТП серьезно пострадала Мария Артёмова. Прибывшим спасателям пришлось срезать крышу её машины, чтобы передать женщину медикам.  Сам блогер избежал серьезных травм и, как говорят свидетели, сразу пересел с водительского на пассажирское кресло. У Эдварда Била взяли материал для генетического анализа следов в машине. Другой тест показал, что ни алкоголя, ни наркотических веществ в его крови не обнаружено.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Если вина блогера будет доказана, ему грозит до двух лет колонии. 

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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