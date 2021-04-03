После падения в прямом эфире Стриженовой установили титановый имплант

У телеведущей - сложный перелом руки

Екатерина Стриженова до сих пор находится в больнице после неудачного падения в прямом эфире. 29 марта телеведущая оступилась в студии программы "Время покажет" и упала с небольшого подиума. Прямо из студии Стриженову доставили в Боткинскую больницу, где выяснилось, что у неё очень сложный перелом руки.

Врачи сделали телеведущей операцию и поставили титановую пластину для фиксации кости. Врач Сергей Донченко рассказал, что он пытался максимально сохранить мягкие ткани. Для этого в зону перелома пришлось установить швейцарский имплант. Он останется навсегда в руке Стриженовой.

Сама ведущая не унывает и каждый день сообщает в соцсетях о своём самочувствии, выкладывая фото из больничной палаты. Ей не так просто осаживать злопыхателей, которые пишут: "Так тебе и надо". Но всё-таки добрых сообщений в ленте Стриженовой больше: зрители с нетерпением ждут её возвращения в эфир.

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