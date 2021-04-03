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Анастасия Заворотнюк встречает юбилей в инвалидном кресле

14:38
  • суббота
  • 03 апреля 2021

Актриса не появляется на публике второй год

Анастасия Заворотнюк отмечает юбилей. 3 апреля актрисе исполняется 50 лет. Поклонники передают ей свои поздравления и пожелания скорейшего выздоровления через дочку Анну. В её Instagram с самого утра пишут фанаты звезды сериала "Моя прекрасная няня".
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"Хочу поздравить вашу маму Анастасию с юбилеем и пожелать крепкого здоровья, чтобы болезнь отступила и было всё хорошо. Счастья, любви и всего самого хорошего в жизни!" – пишут в адрес Анастасии.

Анна, поздравляю вашу замечательную Мамулю с днём рождения! Мы все её очень любим! Крепкого ей здоровья и скорейшего выздоровления! Пусть чаще улыбается, не теряет жизненной энергии и силы... и пусть всегда весь мир будет за неё!

Желаю вашей маме, нашей Насте выздоровления, здоровья, сил, терпения, дай бог, чтобы всё было хорошо! Маме вашей привет передайте!

От самой Анастасии новостей пока нет. Долгое время она не появляется на публике, а её родные не спешат делиться с журналистами и общественностью информацией о состоянии её здоровья. В 2019 году Заворотнюк поставили страшный диагноз – опухоль головного мозга.

Актриса борется с болезнью. Известно, что её лечили и в России, и за границей. На днях известный врач, профессор, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков рассказал в интервью kp.ru ("Комсомольской правде"), что у Анастасии всё не так плохо. Возможно, когда-то она даже вернётся в профессию.  

Но сейчас, по словам Чумакова, Заворотнюк пока не может самостоятельно ходить. "Я её лично не видел, но, насколько я понимаю, она в каталке, не ходит сама", - заявил профессор.

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